مياه الحسكة تعلن وضع بئرين جديدتين بالخدمة بمحطة علوك

العالم - سوريا

وبين مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لسانا أنه تم خلال الأسبوع الحالي إدخال بئرين جديدتين في الخدمة ليصبح مجمل عدد الآبار العاملة في المشروع 22 بئرا ًإضافة إلى أربع مضخات أفقية مشيراً إلى أن عدد الآبار التي تم إجراء الصيانة لها منذ إعادة تشغيل المحطة منذ ما يقارب الشهر الـ 14 بئراً شملت التجهيزات الميكانيكية والكهربائية.

ولفت العكلة إلى أن عمليات الصيانة مستمرة لإدخال آبار جديدة بالخدمة لضمان استقرار ضخ المياه إلى المواطنين وفق برنامج التقنين المعمول به موضحاً أن واقع ضخ المياه إلى مدينة الحسكة يشهد استقراراً حيث يتم ضخ المياه الى مركز المدينة والأحياء المحيطة وفق خمسة قطاعات للتغذية وبمعدل ضخ المياه ليوم كامل لكل قطاع.

يشار إلى أن مجموع عدد الآبار في مشروع علوك يبلغ 34 بئراً إضافة إلى 12 مضخة أفقية حيث تستثمر مؤسسة المياه عادة 22 بئراً منها و4 مضخات أفقية والآبار الباقية تضعها المؤسسة كاحتياط يتم تشغيلها في حال تعطل إحدى الآبار المستثمرة.