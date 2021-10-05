بالتفاصیل.. "قسد" تعتقل اعلاميين بتهمة "التخابر" مع تركيا

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية لـ "أثر برس" بأن دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" تضم سيارات عدة، داهمت امس الاثنین قرية كبش في ريف الرقة الشمالي واعتقلت الأشخاص الأربعة بتهمة التخابر مع الأتراك.

على صعيد آخر، شنت "قسد" حملة مداهمات في مناطق عدة داخل مدينة الرقة وريفها، واعتقلت 37 شخصاً داخل أحياء "المشلب" و”رميلة” وعدة أحياء أخرى ضمن المدينة، وآخرين غيرهم بعد مداهمة منطقة “الحوس” شرق الرقة، إثر العثور على جثتي عنصرين من “قسد” مقتولين بالقرب من البلدة.

يذكر بأن "قسد" منعت دخول 8 حافلات تقل مدنيين باتجاه "الطبقة" بريف الرقة كانت قادمة من مناطق متفرقة، بحجة الحظر الذي تفرضه ضمن مناطق انتشارها.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أهلية بأن "قسد"، اعتقلت 24 شخصاً خلال حملة مداهمات شنتها في المناطق الواقعة شمال محافظة الرقة، حيث اعتقلت 17 شخصاً من مخيم عشوائي بالقرب من قرية "الحدبا"، في ريف الرقة الشمالي بتهمة "العمالة"،مع تركيا وفصائلها، كما اعتقلت بالتهمة نفسها 7 أشخاص يقيمون في خيام مبنية في الأطراف الشمالية لمدينة الرقة.

وبيّنت المصادر أن من بين المعتقلين نساء وأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وتم اقتياد المعتقلين إلى المراكز الأمنية التابعة لـ "قسد"، في مدينة الرقة دون تفاصيل إضافية.

يذكر أن حملات الاعتقال التي تستهدف المخيمات والمناطق المدنية بهدف اعتقال من تسميهم "قسد"، بـ "عملاء تركيا"، تتم بالتوازي مع حملات الاعتقال التي تنفذها في مدينتي الرقة والطبقة بهدف تجنيد الشبان بشكل قسري في صفوفها، لتعتقل عدداً من الشبان وتقتادهم إلى معسكرات التدريب التابعة لها وأهمها داخل مقر الفرقة 17 شمال غرب مدينة الرقة.