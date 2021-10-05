الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن: نرحب بعودة الاتصالات بين بيونغ يانغ وسيئول

واشنطن: نرحب بعودة الاتصالات بين بيونغ يانغ وسيئول
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترحب بعودة قنوات الاتصال بين بيونغ يانغ وسيئول.

العالم - الأميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "نحن نؤيد بالطبع الحوار بين الكوريتين والتعامل والتعاون. وسنواصل العمل مع شركائنا في كوريا الجنوبية لهذا الغرض".

وأكدت بساكي أن هدف الولايات المتحدة لا يزال إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، مضيفة أن واشنطن مستعدة للحوار مع بيونغ يانغ "بدون شروط مسبقة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قد سلمت لكوريا الشمالية "مقترحات محددة" بشأن إقامة المفاوضات، وأعربت عن أملها بأن ترد كوريا الشمالية بشكل إيجابي على تلك المقترحات.

روابط ذات صلة

واشنطن تعلن استعدادها لتطوير التعاون مع بيونغ يانغ

كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية لا تزال تتجاهل اتصالاتنا

كوريا الشمالية: ما زال هناك أمل في إحلال السلام وعقد قمة مع سيئول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. البيطار يحدد مواعيد جديدة لإستجواب المسؤولين في قضية المرفأ

أربعة نواب فرنسيين يثيرون مخاوفهم حول انتهاك البحرين لحقوق الإنسان

الجيش اللبناني يضبط آلات تستعمل لتصنيع حبوب الكبتاغون

صنعاء: الإعدام لاثنين من القاعدة بينهم سعودي الجنسية

واشنطن: نرحب بعودة الاتصالات بين بيونغ يانغ وسيئول

بينها مدن عربية.. دراسة مناخية تكشف عن تهديد كارثي لمناطق بالعالم