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ميقاتي يستقبل السفير الإيراني في لبنان

ميقاتي يستقبل السفير الإيراني في لبنان
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا.

العالم - لبنان

وجرى خلال اللقاء الذي في السرايا الحكومية بحث الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

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