شاهد..اجواء مقام الإمام الرضا(ع) في ذكرى وفاة رسول الله(ص)

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسل العالم الزميل أمير جابر بأن ايران تشهد بشكل عام ومدينة مشهد المقدسة شمال شرق ایران بشكل خاص فی کل عام فی یوم 28 من شهر صفر مراسم احياء لذكرى وفاة الرسول الاكرم صلى الله عليه وعلى اله وسلم.

واشار مراسل العالم الى ان صحن الرسول في مرقد الامام الرضا سلام الله عليه تبلغ مساحته 120 الف متر مربع ضمن مجموع مليون متر مربع من العتبة الرضوية المقدسة وهو من اكبر الصحون والاروقة في داخل العتبة ويتسع نحو 80 الف زائر خصص من اجل اقامة المناسبات والمراسيم الدينية وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة.

ولفت مراسل العالم الى ان تم تسمية صحن الرسول الاعظم بهذا الاسم في العالم الماضي في ليلة المبعث النبوي الشريف تيمناً بخاتم الانبياء خير البرية صلى الله عليه وعلى اله وسلم.

ويشهد صحن الرسول الاعظم في العتبة الرضوية الكثير من البرامج الدينية والثقافية في المناسبات الدينية التي تسلط الضوء على سيرة ومسيرة النبي الاعظم محمد صلى الله علية وعلى اله وسلم.

واقيم امس الاثنين في مدينة مشهد المقدسة مجلس العروة الوثقى وهو مجلس تأبين سنوي في ذكرى وفاة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم برعاية علماء الدين من اهل السنة والجماعة من كافة انحاء ايران.

المزید من التفاصیل بالفیدیو المرفق ..