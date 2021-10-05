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12 أسيرًا من "الجهاد الإسلامي" يضربون عن الطعام رفضًا لانتهاكات الاحتلال

12 أسيرًا من
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

يدخل، اليوم الثلاثاء، ١٢ أسيرًا اضرابًا عن الطعام من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في سجن النقب الصحراوي، رفضًا لاستمرار عزلهم في زنازين المعتقل.

العالم- فلسطين

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس والشهداء والأسرى، أن هؤلاء الاسرى في سجن النقب يواجهون ظروفًا صعبة وسيئة، ويطالبون بإخراجهم من العزل ونقلهم إلى الأقسام والغرف التي كانوا متواجدين فيها قبل عملية "نفق الحرية" لستة أسرى عبر نفق من سجن جلبوع.

وأشارت إلى أن الأسرى الذين دخلوا الإضراب عن الطعام هم: محمد أبو جبل، لؤي البالي، ليث صومان، محمد بني غرة، عبادة الغول، محمد دراغمة، صامد أبو سباع، أسيد صالح "فقها"، عبدالله برجيس، نعيم زبيدي، يوسف زبيدي، محمد عليان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال شددت من ممارسة أبشع أنواع الاضطهاد والتنكيل تجاه الاسرى ، لا سيما بعد تنفيذ ستة أسرى عملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة، في السادس من أغسطس الماضي.

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