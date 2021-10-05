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"طالبان" تستأنف إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أعربت حركة "طالبان"، عدة مرات، عن أملها في أن تعترف الدول كافة بشرعية الحكومة الأفغانية الجديدة.

العالم - أفغانستان

قررت الإدارة الأفغانية الجديدة في كابول البدء باستئناف إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية.

وقال المتحدث باسم الإدارة الأفغانية الجديدة، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "مجلس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية وجه في اجتماعه أمس الإثنين وزارة الداخلية إلى استئناف إصدار جوازات السفر وبطاقة الهوية الجديدة".

وعلق إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية منذ تولي "طالبان" السلطة في 15 أغسطس في أفغانستان حيث يتوجه آلاف الأشخاص إلى إدارات الجوازات في كابول كل يوم من أجل سفرهم للخارج؛ وفقا لـ "رويترز".

وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام محلية عن علام جول حقاني، مدير إدارة الجوازات، قوله إن نحو 25 ألف جواز سفر سيتم إصدارها في المرحلة الأولى بواقع نحو 6 آلاف.

وسيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/ أغسطس الماضي.

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