في المرتبة الثالثة.. إيران تنهي أداءها في بطولة العالم للمصارعة الحرة

العالم - إيران

وفاز غليج بجدارة واستحقاق في النزال الذي خاضه اليوم الثلاثاء على منافسه المنغولي باتزول اولزیسایخان بنتيجة 10-0 .

وكان غليج قد فاز في الدور الاول على الجيورجي الیزبار اودیکادزة 4-0 ومن ثم على المولدافي رادو لیفتر 10-0 وعلى الكازاخي علي شیر یرغالي 6-1 الا انه خسر امام الاميركي كایل اسنایدر 3-2 في الدور نصف النهائي.

يذكر ان ايران حصدت في بطولة العالم للمصارعة 3 ميداليات ذهبية بواسطة حسن يزداني (86 كغم) وكامران قاسم بور (92 كغم) وامير حسين زارع (125 كغم) ونالت 3 ميداليات فضية من قبل علي رضا سرلك (57 كغم) وامير محمد يزداني (65 كغم) ومحمد نخودي (79 كغم).

وحلت ايران في المرتبة الثالثة برصيد 162 نقطة فيما توجت روسيا بالبطولة برصيد 173 نقطة وجاءت اميركا في مركز الوصافة برصيد 165 نقطة.