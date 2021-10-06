شاهد: بين الغرامات الباهظة والهدم ذاتيا.. إجبار المقدسيين على هدم منازلهم

العالم - فلسطين

تفاديا لدفع غرامات الهدم وتكاليفه.. شرع المواطن المقدسي عرفات الرجبي حيث أمهلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوما واحدا فقط لتنفيذ القرار قبل أن تأتي آلياتها وتهدمه ويتكفل هو بدفع أجرة الهدم.

الرجبي لم يكن يحلم بأكثر من منزل متواضع يؤويه وأسرته، ليزيح عن نفسه عبء إيجارات منازل القدس الباهظة التي أثقلت كاهله.

ويبقى الهدم الذاتي سلاحا فتاكا في يد الاحتلال.. فأن تجبر على هدم منزلك وذكرياتك الأسرية بيديك أشد ألما.. عقوبة مضاعفة يصر المقدسيون على مواجهتها مهما كلفهم الأمر.

الرجبي الآن وأفراد أسرته العشرة .. بلا مأوى، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.. لا يختلف حالهم عن مئات بل آلاف العائلات المقدسية التي حولت أنياب جرافات الاحتلال منازلها إلى أثر بعد عين.. ودفنت تحت جنازيرها ذكريات حياة في ساعات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..