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برقية تهنئه من رئيس مجلس النواب اللبناني الى بشار الاسد

برقية تهنئه من رئيس مجلس النواب اللبناني الى بشار الاسد
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أبرق رئيس مجلس النواب البناني  ​نبيه بري اليوم الاربعاء ​ مهنئاً الرئيس السوري ​بشار الاسد​ لمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لحرب تشرين  التحريرية.

العالم_لبنان

و اعرب بري في برقيته عن ثقته بأن الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير قادرون اليوم على صنع تشرين دائم في مواجهة الإرهاب والحصار، وقادرون على صنع تشرين يبقي سوريا قوية منيعة وعريناً للعروبة لا يُضام.

ولفت إلى أن ثمانيةٌ وأربعونَ عاماً ويبقى السادس من تشرين الاول 1973 أكثر من تاريخ في عام .. بل هو التاريخ الذي من خلاله عبرت سوريا بقيادتها الحكيمة والشجاعة وبتضحيات ضباط ورتباء وجنود جيشها الباسل بالأمة من حقبة الإنكسار إلى التحرير والإنتصار ، وأثبتت فيه عجز القوة الصهيونية أمام حق الانسان العربي في المقاومة لتحرير أرضه وإنسانه ، فكان لسوريا ما أرادت نصراً وتحريراً وعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر لإستعادة كامل تراب الجولان العربي السوري المحتل.

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