شاهد.. آذربايجان تغلق الحسينية الإيرانية في باكو بحجة الكورونا

العالم - إيران

أغلقت السلطات الآذربايجانية "حسينية أهل البيت عليهم السلام" في باكو بحجة الحد من تفشي كورونا.. فيما سمحت بافتتاح جامع تابع للوهابيين في ذات المنطقة.

قرارات باتت تتخذها حكومة الرئيس الآذربايجاني إلهام عليف، بدفع اسرائيلي معاد لجيرانها، وهي خطوات تضر بالشعب الآذربايجاني قبل غيرهم .

فبعد أيام من انتقاد باكو لمناورات عسكرية للجمهورية الإسلامية قرب حدودها، وفي محاولة مشبوهة نشر الإعلام الآذربايجاني خبرا عن إغلاق السلطات مكتب ممثل قائد الثورة الإسلامية في إيران، بالاضافة إلى "حسينية أهل البيت عليهم السلام" المعروفة بحسينية الإيرانيين في باكو بدواع صحية.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الآذربايجانية أن الخطوة أتت إثر ارتفاع عدد حالات كورونا وذلك دفع لتعليق نشاط المسجد مؤقتا.

بالمقابل نفت السفارة الإيرانية في باكو إغلاق مكتب ممثل قائد الثورة الإسلامية، وإوضحت أن الشرطة الآذربايجانية جاءت إلى الحسينية وإبلغت مسؤوليها بقرار السلطات عن الإغلاق الموقت للمكان نظرا لتفشي فيروس كورونا، مشيرة إنها وجهت رسالة احتجاجية لوزارة الخارجية على خلفية هذا القرار.

و بتخبط و تهور خطيرين يدفع الرئيس الآذربايجاني إلهام علييف علاقات بلاده مع جيرانه إلى حدود خطيرة وحساسة، حيث بالرغم من أن حكومته بررت قرار الإغلاق بتفشي الفيروس إلا أن وسائل إعلام معارضة في آذربايجان أعلنت أن السلطات منحت إذنا بفتح جامع تابع للوهابيين في ذات المنطقة التي تقع فيها الحسينية، كما أن هناك الكثير من الأماكن ما زالت مفتوحة ولم تحرك السلطات ساكنا حيالها.

تهور وتخبط واستقواء بدول معادية للشعب الآذربايجاني على رأسها الكيان الصهيوني، هي سمات باتت حكومة علييف تتصف بها هذه الأيام.. حيث أن "حسينية أهل البيت عليهم السلام" كانت منذ ثلاثة عقود مركزا دينيا هاما استلهم منه الشباب الآذريين في الحفاظ على هوتيهم الوطنية والدينية وسدا منيعا أمام توغل الأجانب والوهابيين وتقسيم البلاد، لا سيما أن هؤلاء شكلوا معظم القوات التي شاركت في تحرير منطقة قره باغ المحتلة العام الماضي.

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