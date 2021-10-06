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ضغوط سعودية تهدد تحقيق الأمم المتحدة في جرائم حرب باليمن

ضغوط سعودية تهدد تحقيق الأمم المتحدة في جرائم حرب باليمن
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال ناشطون اليوم الأربعاء، إن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محققي الأمم المتحدة الذين وثقوا جرائم حرب محتملة في اليمن.

العالم - السعودية

ومن المقرر مناقشة الاقتراح الذي قدمته دول من بينها هولندا وكندا يوم الخميس في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكثّفت السعودية وشركاء التحالف الآخرون الضغط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال نشطاء إن التصويت سيكون متقاربا وقد يعتمد على عدد الممتنعين عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 دولة.

ووافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في سبتمبر 2019 على تمديد تفويض لجنة التحقيق في جرائم العدوان على اليمن، بعدما عثر فريق المحققين على أدلة لانتهاكات خطيرة ارتكبتها قوى العدوان السعودي.

وقد جدد المجلس ولاية فريق الخبراء البارزين في 2020.

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