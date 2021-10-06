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العراق والإمارات يوقعان عقد بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة

العراق والإمارات يوقعان عقد بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

جرت اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع عقد تشييد خمس محطّات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية.

العالم - العراق

وجرى العقد بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن الجانب الإماراتي؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد (ألف) ميغاواط من أصل سعة كلّية تبلغ (ألفي) ميغاواط.

وتأتي هذه الخطوة كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة العراقية؛ للاعتماد على الطاقات البديلة، والنظيفة، والمتجددة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من الطاقة.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنى التحتية سهيل بن محمد المزروعي، فيما مثّل الجانب العراقي في التعاقد رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار السيدة سها داود نجار، ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء مها حمودي، ومن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي.

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