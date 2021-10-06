لبنان.. تخصيص 50 مليار ليرة للتعويض على متضرري مرفأ بيروت

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وأشار وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى أن رئيس الحكومة نجيب أكد خلال ترؤسه الجلسة أننا نعمل لمعالجة جميع المشاكل ولدينا العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد، وخلال لقاءاتي مع المسؤولين الأجانب توضح لي أن هناك العديد من أولئك المسؤولين سيزورون لبنان ليؤكدوا دعمه.

وشدد ميقاتي خلال الجلسة على ضرورة حفظ الأمن والمحافظة عليه من قبل ​الجيش اللبناني​ والأجهزة الأمنية، وبالنسبة للموضوع المالي فهو أساسي بالنسبة إلينا ويبدأ بالمفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، وتنظيم التعاملات المصرفية والأهم هو ​أموال المودعين​ ولدي يوميا دراسات لكيفية استرداد ودائع المودعين، أما الموضوع الإجتماعي فهو مهم جدا ويتعلق بالتربية والصحة والشؤون الأخرى، والخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والمرفأ وغيرها وجميعها ملحة وستنجز الخطط لحلها بأسرع وقت.

وأعلن قرداحي أنه خلال الجلسة تم من خارج جدول الأعمال الموافقة على قبول هبة مقدمة من ​فرنسا​ عبارة عن 500 الف ​لقاح فايزر​.

أما من جدول الأعمال فقد تمت الموافقة على "نقل اعتمادات من احتياطي ​الموازنة العامة​ إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى ابرام اتفاقية رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للإستجابة إلى أزمة الناحين السوريين. ​

ولفت قرداحي الى أنه لم يتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز الى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022.