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لبنان.. تخصيص 50 مليار ليرة للتعويض على متضرري مرفأ بيروت

لبنان.. تخصيص 50 مليار ليرة للتعويض على متضرري مرفأ بيروت
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لإستكمال دفع التعويضات لمتضرّري ​انفجار مرفأ بيروت.

العالم_لبنان

وأشار وزير الإعلامجورج قرداحيفي تصريح له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى أن رئيس الحكومة نجيب أكد خلال ترؤسه الجلسة أننا نعمل لمعالجة جميع المشاكل ولدينا العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد، وخلال لقاءاتي مع المسؤولين الأجانب توضح لي أن هناك العديد من أولئك المسؤولين سيزورون لبنان ليؤكدوا دعمه.

وشدد ميقاتي خلال الجلسة على ضرورة حفظ الأمن والمحافظة عليه من قبلالجيش اللبنانيوالأجهزة الأمنية، وبالنسبة للموضوع المالي فهو أساسي بالنسبة إلينا ويبدأ بالمفاوضات معصندوق النقد الدولي​، وتنظيم التعاملات المصرفية والأهم هوأموال المودعينولدي يوميا دراسات لكيفية استرداد ودائع المودعين، أما الموضوع الإجتماعي فهو مهم جدا ويتعلق بالتربية والصحة والشؤون الأخرى، والخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والمرفأ وغيرها وجميعها ملحة وستنجز الخطط لحلها بأسرع وقت.

وأعلن قرداحي أنه خلال الجلسة تم من خارج جدول الأعمال الموافقة على قبول هبة مقدمة منفرنساعبارة عن 500 الفلقاح فايزر​.

أما من جدول الأعمال فقد تمت الموافقة على "نقل اعتمادات من احتياطيالموازنة العامةإلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى ابرام اتفاقية رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للإستجابة إلى أزمة الناحين السوريين.

ولفت قرداحي الى أنه لم يتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز الى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022.

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