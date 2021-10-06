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عبداللهيان يغادر موسكو متوجها الى بيروت

عبداللهيان يغادر موسكو متوجها الى بيروت
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان العاصمة الروسية موسكو اليوم الاربعاء متوجها الى العاصمة اللبنانية بيروت.

العالم- ایران

وانهى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان زيارته للعاصمة الروسية عقب اجرائه محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وغادر عبداللهيان موسكو متوجها الى العاصمة اللبنانية بيروت .

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اكد في وقت سابق ان حسين اميرعبداللهيان سيزور بيروت نهاية الاسبوع .

وافاد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاثنين بان زيارة وزير الخارجية تقوده الى محطتين وقال ان تشكيل الحكومة اللبنانية هو مطلبنا القديم وانه سيزور لبنان لتقديم التهاني للبنان حكومة وشعبا بمناسبة تشكيل الحكومة.

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