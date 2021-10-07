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فيديو.. مع من سیلتقي أميرعبداللهيان في لبنان؟

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2021.10.07 – أكد مراسل قناة العالم في بيروت أن زيارات عدة سوف تتضمنها زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إلى بيروت.

العالم - لبنان

وفي اتصال هاتفي مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن مجموعة لقاءات سوف تكون لوزير الخارجية الإيرانية مع المسوؤلين اللبنانيين يفتتحها بلقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون، على أن يلي ذلك لقاء آخر مع ريس مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعدها لقاءه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وأشار إلى أن من ضمن برامج الزيارة ستكون هناك عدة لقاءات مع فعاليات وقيادات حزبية، منها و في الساعة السابعة مساءا في مقر السفارة الإيرانية في بيروت مع وفد من قادة وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان، على أن يلي ذلك نهار الجمعة لقاء مع القوى والأحزاب الوطنية اللبنانية.

ولفت إلى أنه لم يتم بعد حسم هل سيكون للوزير أميبرعبداللهيان مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية إلى جانب نظيره اللبنانية، أم أنه سيختتم زيارته نهار الجمعة بمؤتمر صحافي من مقر السفارة.

وأوضح مراسلنا أنه سوف تكون هناك لقاءات لاحقة مع أمين عام حزب الله لبنان سماحة السيد حسن نصرالله، بالإضافة إلى جولات ربما على أضرحة الشهداء وخاصة الشهيد عماد مغنية وشهداء المقاومة الإسلامية.

وبشأن ردود الأفعال في لبنان تجاه الزيارة أشار إلى أن الكل مهتم في لبنان من حيث التوقيت والمكان الذي قصده أميرعبداللهيان، خاصة وأن هناك تطورات في المشهد الداخلي اللبناني، حيث هناك حكومة ومرحلة سياسية جديدة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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