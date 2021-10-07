السيسي يؤكد دعم بلاده لإجراءات قيس سعيد

العالم - مصر

وشدد "السيسي" على "استعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، "بسام راضي" إن "السيسي"، أجرى مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي، تقدم خلاله بالتعازي للرئيس التونسي وللشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية مساء الثلاثاء أثناء تنفيذ تدريب بولاية قابس.

وتقدم الرئيس التونسي بدوره، بالشكر لـ "السيسي" ، مؤكدا "اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الجهود المشتركة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية على نحو يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار السيادة إلى هذا البلد الشقيق.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.