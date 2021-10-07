رجل دين لبناني: لتفعيل علاقات الأخوّة بين لبنان وسوريا في مواجهة الحصار 

العالم_لبنان

و هنأ الخطيب اليوم الخميس في تصريح بمناسبة ذكرى حرب تشرين، الأمة العربية والاسلامية بالنصر الذي صنعه الجيشان السوري و المصري في معركة العزة والكرامة، التي اثبتت ان التضامن العربي المرتكز على القوة وتلاحم الجيوش والشعوب في مواجهة العدوان والاحتلال الصهيوني، هو السبيل لتحرير الارض العربية وردع العدوان عنها، ونحن لنا ملء ثقة ان جيوشنا العربية والاسلامية وقوى وفصائل المقاومة في بلادنا قادرة على انجاز الانتصارات في معركة تحرير فلسطين.

وأكَّد أنَّ المدخل الصحيح لاستعادة عناصر القوة في امتنا يكمن في تعزيز التضامن العربي الاسلامي، وازالة الحواجز التي تعيق هذا التضامن بين الدول العربية والاسلامية، وفي طليعتها تعزيز التضامن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، وتفعيل علاقات الاخوة والتعاون بين لبنان وسوريا في مواجهة الحصار والتهديدات والتحديات، والنصر سيكون حليف امتنا اذا تضامنا عربا ومسلمين، وصوبنا بوصلة الجهاد والنضال باتجاه نصرة فلسطين ودحر الاحتلال عنها.

وتوجه الشيخ الخطيب بتحية اكبار الى الشهداء الأبطال الذين بذلوا الدماء في حرب تشرين، منوهًا بتضحيات الشعبين والجيشين السوري والمصري"، سائلًا المولى أن "يمن على سوريا بالعزة والمنعة والاستقرار وعلى مصر بالازدهار والتقدم، وأن يحفظ بلاد العرب والمسلمين.