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زلزال اليابان.. ارتفاع عدد المصابين إلى 52 شخصا

زلزال اليابان.. ارتفاع عدد المصابين إلى 52 شخصا
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث بوزارة الشؤون الإدارية والاتصالات اليابانية، إن عدد المصابين في الزلزال الذي ضرب طوكيو أمس ارتفع إلى 52 شخصا.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت الوكالة، أن غالبيتهم أصيبوا بكدمات نتيجة السقوط أثناء الهزات الأرضية، لكن هناك عدة أشخاص أصيبوا بشكل جدي - كسور أو إصابات خطيرة من الأثاث المتساقط.

وأشارت الوكالة، إلى أن أكبر عدد من الإصابات وقع في محافظتي سايتاما وتشيبا المجاورتين.

ووفقا للوكالة، تم استئناف حركة المرور في معظم خطوط السكك الحديدية، وخطوط المترو في منطقة العاصمة. لكن تلاحظ اضطرابات وتأخير في حركة المرور في كل مكان تقريبا، واصطفت طوابير بطول مئات الأمتار في المحطات. وخلال ساعة الذروة الصباحية، لم يباشر العمل أكثر من 140 قطارا، مما منع ما يقرب من 130 ألف شخص من الوصول إلى المكان المطلوب في الوقت المحدد.

في البداية تم الإعلان عن زلزال قوته 6.1 درجة، ولكن لاحقا قامت مديرية الأرصاد الجوية بتعديل الرقم وذكرت أن قوته كانت 5.9 درجة. وقع مركز الزلزال على حدود محافظتي طوكيو وتشيبا. وكانت بؤرته على عمق 75 كم. ولم يتسبب الزلزال بحدوث موجات تسونامي، كما لم يتسبب أيضا بأي اضطراب أو خلل في عمل المنشآت النووية اليابانية.

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