'عزيزم ايران متشكرم' .. اللبنانيون يشكرون ايران على طريقتهم

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وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان الذي وصل الى بيروت صباح أمس الخميس، قد قال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أن "الشركات الإيرانية مستعدة لبناء معملين للطاقة الكهربائية للبنان، في 18 شهراً فقط"، مضيفاً أنّها "مستعدة أيضاً للمساهمة، من خلال خبراتها، في إعادة بناء مرفأ بيروت، إن طلب لبنان ذلك".

وأكد امير عبداللهيان الذي التقى اليوم بسيد المقاومة السيد حسن نصر الله، كما التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون، وعدد آخر من المسؤولين اللبنانيين اهمهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما فعلت دوما تقف الى جانب الشعب اللبناني في كل الميادين، وهي مستعدة لتقديم العون لهذا البلد.

وشرح وزير الخارجية الايراني مجالات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والنفط والغاز، وأشار الى استعداد ايران لتقديم المساعدة في حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في لبنان وكذلك تلبية احتياجات لبنان من النفط والغاز في إطار القوانين الدولية.

وكان الناشطون قد رحبوا بالامس بزيارة وزير الخارجية الايراني الى لبنان تحت وسم "#خوش_آمديد" اي "اهلا وسهلا" وهي عبارة استخدمها اللبنانيون سابقا بشأن النفط الايراني الذي كسر الحصار الامريكي الشهر الماضي/ سبتمبر، كما علق اللبنانيون لافتات بهذه العبارة عندما زار الرئيس الايراني الاسبق أحمدي نجاد لبنان عام 2010.

وشكر الناشطون ايران مختارين اللغة الفارسية تحت وسم "#عزيزم_ايران_متشكرم" وتعني "شكرا عزيزتنا ايران" مقدرين مساعدة ايران للبنان على كسر الحصار الامريكي، وطالب الناشطون حكومتهم بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية وعدم التقيد بالرغبة الامريكية.

"Mohammad Baker" قال:

فرق كبير بين احتلال اميركي عم يحاصر شعب وبين دعم إيراني عم يساعد شعب ليكسر حصار الاحتلال #عزيزم_ايران_متشكرم

"Kawsar@e.m" قال:

الصديق وقت الضيق.. هكذا إيران تحدت العقوبات والحصار وقدمت لنا المساعدات والدعم في مختلف الميادين وحتى الآن تساند شعبنا و تقف إلى جانبنا في أيامنا العصيبة. #عزيزم_إيران_متشكرم

"الجنوب هويتي" غرد قائلا:

رغم الحصار والعقوبات ايران والضغوط عليها فهي لم تتخلَّ يومًا عن حلفائها ولم تخذل اصدقاءها #عزيزم_إيران_متشكرم

"رڼـُا اڷَمـوآلي‏‏هہ #موقوفو_الامارات" قال:

#عزيزم_إيران_متشكرم ايران وسورية الوحيدين الي عم يدعموا لبنان قول وفعل وباقي الدول اما باعونا حكي او صدروا النا الارهاب والخراب والحصار !! #شكرا_سوريا_وايران

"Abou mezher " قال:

من لديه عرض طاقة أفضل من العرض الايراني، أو الروسي، أو الصيني فليتكلم، أو فليصمت! #عزيزم_إيران_متشكرم

"ملك بيطار" قال

إننا أسيادٌ عندهم.. #عزيزم_إيران_متشكرم