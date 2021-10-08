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طالبان تتوعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير المسجد في قندوز

طالبان تتوعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير المسجد في قندوز
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن السلطات تدين التفجير الذي استهدف الجمعة مسجدا في ولاية قندوز بأفغانستان، وتوعدت بمعاقبة المسؤولين.

العالم-افغانستان

وقال: "تدين الإمارة الإسلامية بشدة هذا العمل الشنيع وتتعهد بالعثور على المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة ومعاقبتهم".

وبحسب مجاهد، فقد "وصلت قوات خاصة إلى موقع الانفجار، ويجري التحقيق في الأمر".

من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن ممثل محلي للحركة، أن "انتحاريا هو من نفذ الانفجار".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، سعيد خوستي، وقوع الانفجار، لكنه شدد على أن "عدد الضحايا غير معروف".

وتبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن الانفجار، والذي خلف بحسب مصادر متعددة عشرات القتلى والجرحى من مرتادي المسجد.

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طالبان تتوعد بمعاقبة المسؤولين عن تفجير المسجد في قندوز

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