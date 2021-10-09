الاحتلال يكشف عن اعتقال "إسرائيلي" في دبي لبيعه المخدرات

العالم-الامارات

وذكر موقع القناة الـ12 الإسرائيلية أن المشتبه به من المقرر أن يحضر أول جلسة استماع له في المحكمة يوم الأحد المقبل، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ونقل الموقع عن المحامي أوري بن ناتان (وهو محامي الموقوف مع محام آخر يدعى نيك كاوفمان) تأكيده أن موكله ما يزال محتجزا في دبي، مشيرا إلى أنه يحاول التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، بغية "الرد على هذه الشبهات بأنسب طريقة"، على حد قوله.

وأوضح الموقع أن المحاميين تواصلا مع شرطة إمارة دبي فور علمهما باحتجاز الإسرائيلي، للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات.

يشار إلى أن وزير خارجية الإسرائيلي يائير لبيد قد افتتح في 29 يونيو/حزيران سفارة الكيان الإسرائيلي في الإمارات، وذلك خلال زيارة استغرقت يومين، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي للإمارات بعد التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات العام الماضي.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعها الكياان الإسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين واعتبروها خيانة وخرقا للإجماع العربي، الذي جعل حل القضية الفلسطينية شرطا للتسوية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.