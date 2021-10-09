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بروفايل شخصية .. محمد الحلبوسي

بروفايل شخصية .. محمد الحلبوسي
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

معلومات شخصية:

مواليد: قضاء الكرمة من محافظة الأنبار 4 كانون ثاني / يناير 1981

الاختصاص:

- شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية عام 2001/2002

- شهادة ماجستير في الهندسة من الجامعة المستنصرية لعام 2006

- شهادة OSHA للسلامة المهنية

- دبلوم باللغة الإنجليزية من مركز التطوير بالجامعة المستنصرية

- شهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب

العضوية والانتماء والتجربة السياسية:

- عضو نقابة المهندسين العراقيين هعام 2002

- عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012

- عضو مجلس النواب - الدورة الثالثة لعام 2014

- عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014-2015

- عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 – 2016

- رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 - 2017

- محافظ الانبار 2017 – 2018

- عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018

- رئيس تحالف الأنبار هويتنا

- في 15 سبتمبر، 2018 ، انتخب مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليكون رئيسا لمجلس النواب، بأغلبية

169 صوتا،ً من أصل 298

المصدر: فريق مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير

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