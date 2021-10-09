بروفايل شخصية .. محمد الحلبوسي

معلومات شخصية:
مواليد: قضاء الكرمة من محافظة الأنبار 4 كانون ثاني / يناير 1981
الاختصاص:
- شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية عام 2001/2002
- شهادة ماجستير في الهندسة من الجامعة المستنصرية لعام 2006
- شهادة OSHA للسلامة المهنية
- دبلوم باللغة الإنجليزية من مركز التطوير بالجامعة المستنصرية
- شهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب
العضوية والانتماء والتجربة السياسية:
- عضو نقابة المهندسين العراقيين هعام 2002
- عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012
- عضو مجلس النواب - الدورة الثالثة لعام 2014
- عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014-2015
- عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 – 2016
- رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 - 2017
- محافظ الانبار 2017 – 2018
- عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018
- رئيس تحالف الأنبار هويتنا
- في 15 سبتمبر، 2018 ، انتخب مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليكون رئيسا لمجلس النواب، بأغلبية
169 صوتا،ً من أصل 298
المصدر: فريق مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير