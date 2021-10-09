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حكومة هادي تعتقل صحفياً في الأردن كشف استثمارات سفيرها

حكومة هادي تعتقل صحفياً في الأردن كشف استثمارات سفيرها
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعتقلت السلطات الأردنية، صحفياً يمنياً بطلب من حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي.

العالم- اليمن

وقالت مصادر إن الصحفي رداد السلامي تعرض للإعتقال من الأمن الأردني على خلفية منشور له في "فيس بوك " كشف فيه استثمارات سفير هادي، علي العمراني المتوزعة بين مطاعم وعقارات في العاصمة عمّان ومناطق سياحية فيها .

وأكدت المصادر أن الاعتقال نفذ بطلب من العمراني المنتمي لحزب الإصلاح، بعد تهديد ووعيد وجه السفير للسلامي عقب منشوره.

وتعاني سفارات اليمن في الخارج من فساد واسع للمعينين فيها من أبناء وأقارب الوزراء والقادة العسكريين في حكومة هادي، بلغ ببعضهم درجة محاولة بيع مباني السفارات ومقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج كما حدث في موسكو ، إلا أن تدخل حكومة صنعاء حال دون اتمام ذلك باعتبارها ملكاً للشعب اليمني من عقود.

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