الخزعلي يتوقع مشاركة تفوق الـ50% في انتخابات العراق

العالم - العراق

ولدی الادلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، توقع الخزعلي، أن تتجاوز نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الـ50 في المئة.

وقال الخزعلي:"على المفوضية اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تطمين الناس بهذه العملية".

وأضاف أن "الحضور الدولي مهم ويعطي أطمئنان"، مبينا أن "العراق يستحق مستقبلا أفضل".

وبشأن مسألة الاعتراض او الشك، قال الخزعلي "نحن لا نثق بالنتاج التي تخرج عبر الاثير وتمر بدول واقمار صناعية، لذلك يجب مطابقة النتائج على ما موجود في الصندوق وذلك عبر الصندوق العشوائي الذي يتم اختياره او فتح الصناديق التي تثير الشكوك".

وانطلقت صباح اليوم الاحد، عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب، وسط تشديد أمني قرب مراكز الاقتراع، ومراقبة دولية واسعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.



ومن المفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء، وبشكل إلكتروني.