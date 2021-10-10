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ضابط ليبي: الدبيبة لم يصرف رواتب الجيش الا بعد أوامر المبعوث الأميركي

ضابط ليبي: الدبيبة لم يصرف رواتب الجيش الا بعد أوامر المبعوث الأميركي
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

اتهم قائد رفيع المستوى في "الجيش الوطني الليبي" رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأنه لم يصرف مرتبات الجيش إلا بعدما وجهه بذلك المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

العالم - ليبيا

جاء ذلك في بيان نشره مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، على صفحته في "فيسبوك" أمس السبت،

وكتب المحجوب: "بعد أن رفض رجال الوطن من لجنة 5+5 الحضور إلى جنيف والتوقيع عن أي اتفاقيات قبل أن صرف رواتب قوات الجيش الليبي وتدخل المبعوث الأممي والاتصال الذي تم من السفير الأمريكي الذي أصدر فيه التعليمات وبكل أسف إلى رئيس حكومة الوحدة.. تم صرف مرتبات القوات المسلحة لـ3 أشهر".

وأضاف: "لم يأبه الدبيبة لا لرسائل لجنة 5 المباشرة له ولا لمخاطبات النواب ولكن وللأسف نقولها لم تجد سوى الأوامر من الذين لهم السمع والطاعة".

وفي أغسطس الماضي قال الدبيبة إنه "لا يمكن لمؤسسة الجيش أن تنتسب لأي شخص مهما كانت صفته ولا يمكن أن تطلق صفة الوطنية على جيش دمر العاصمة وشرد سكانها"، وذلك بعدما صرح قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر بأن "الجيش لن يكون خاضعا لأي سلطة ولن نستسلم للمؤامرات التي تحاك باسم المدنية أو غيرها".

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