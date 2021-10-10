الصين تقوم بإجلاء 120 ألف شخص بشكل عاجل بسبب الفيضانات

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الإدارة في بيان: "تم إجلاء 120 ألف ومئة شخص بشكل عاجل إلى أماكن آمنة".

وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 1.75 مليون شخص كانوا في منطقة الكارثة في 76 مدينة ومحافظة في المقاطعة.

أسفرت الفيضانات عن تدمير أكثر من 17 ألف مبنى، فيما تضرر نحو 190 ألف هكتار (469500) من المحاصيل الزراعية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن 4 من ضباط شرطة المرور لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في المقاطعة، نتج عن الأمطار الغزيرة.

في يوليو/ تموز الماضي، ضربت سيول قوية مناطق مختلفة من الصين، متسببة في مقتل العشرات وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، وسط تعطل واسع النطاق للمرافق وتضرر البنية التحتية.