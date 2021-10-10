محمدرضا كراييي بطل أولمبياد طوكيو يصبح بطلا للعالم

العالم - إيران

وبذلك أنهى كراييي أداء المنتخب الإيراني في بطولة العالم المقامة في العاصمة النرويجية أوسلو، وذلك بـ4 ميداليات ذهبية، حيث حل الفريق في المرتبة الثانية عالميا.

وقبله تمکن المصارع الإيراني ميثم دلخاني من اقتناص ذهبية ثالثة في البطولة بالتغلب على غريمه الجورجي.

وحصد أمس کل من المصارعین الايرانيین "علي أكبر يوسفي" لوزن 130 كغم، و"محمد هادي ساروي" لوزن 97 كغم بميداليات ذهبية، فيما نال كل "محمد علي كرائي" و"بجمان بشتام" بميداليات برونزية في هذه المنافسات.

واحتل المنتخب الروسي المركز الأول فيما جاء منتخبا إيران وجمهورية أذربيجان في المركزين الثاني والثالث.