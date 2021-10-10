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نيمار يفاجئ محبيه بحديثه عن مصيره بعد كأس العالم في قطر 2022

نيمار يفاجئ محبيه بحديثه عن مصيره بعد كأس العالم في قطر 2022
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، إن بطولة كأس العالم المقبلة المقررة في قطر العام المقبل، ربما تكون الأخيرة له في مسيرته الكروية.

العالم - ریاضة

وجاءت تصريحات المهاجم البالغ 29 عاما ضمن الفيلم الوثائقي "نيمار وسلالة الملوك"، من إنتاج شبكة "DAZN"الألمانية، التي نشرت مقتطفات على حسابها على "تويتر" اليوم الأحد.

وقال نيمار: "أعتقد أنها بطولة العالم الأخيرة بالنسبة لي، أرى أنها الأخيرة لأنني لا أعرف ما إذا كنت أمتلك القوة العقلية للتعامل مع كرة القدم بعد ذلك".

وتابع: "لذلك، سأفعل كل ما في وسعي لإنهاء مسيرتي الدولية بشكل جيد، سأفعل كل شيء للفوز بالمونديال مع بلادي، لتحقيق أكبر أحلامي منذ الصغر، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك".

كما استعاد نيمار ذكريات إصابته العنيفة في مونديال 2014 بعد تدخل عنيف من زونيجا لاعب كولومبيا، قائلا: "لم أستطع حينها تحريك ساقي، لم يكن لدي القوة للنهوض، لم أستطع الوقوف".

وأشار نجم باريس سان جيرمان: "كانت واحدة من أسوأ اللحظات في مسيرتي، لقد أفسدت حلمي باللعب في كأس العالم، ولعب نصف النهائي والنهائي".

وواصل نيمار: "لم أستطع تحريك قدمي، وبدأت أبكي بشدة ثم أخذوني إلى المستشفى وأجريت فحوصات طبية والطبيب قال لي لدي خبران، أحدهما جيد والآخر سيء".

وأتم: "لقد سألني الطبيب أيهما تختار؟ وقلت له ابدأ بالخبر السيئ، حيث أبلغني بأنه تأكد غيابي عن باقي مشوار المنتخب في كأس العالم، أما الخبر الإيجابي فكان إذا تلقيت الضربة في مسافة تبعد 2 سم عن موضع الإصابة لربما أصبت بالشلل".

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