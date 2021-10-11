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مستوطنون يقتحمون موقع أثري في نابلس

مستوطنون يقتحمون موقع أثري في نابلس
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين، بعد ظهر الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، ومدد آخرون خطوط مياه لخدمة المستوطنين في طوباس.

العالم-فلسطين

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن نحو 100 مستوطن اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأضاف أن المستوطنين لديهم أطماع كبيرة للاستيلاء على الموقع الأثري في المنطقة.

وفي الأغوار مددت مجموعة من المستوطنين، أنابيب مياه في أراضي المواطنين بمنطقة الساكوت لأغراض استيطانية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات أن المستوطنين يعملون على تمديد أنابيب مياه في أراضي المواطنين.

وأشار بشارات إلى أن هذه الأراضي استرجعت بقرار قضائي قبل سنوات قليلة لأصحابها الفلسطينيين.

وعين الساكوت واحدة من 32 خربة تقع على امتداد نهر الأردن، وكانت تقطنها عائلات فلسطينية قبل عام 1967 وتتبع محافظة طوباس في الأغوار الشمالية.

وأغلق الاحتلال عين الساكوت وما يحيط بها من أراض زراعية في وجه أصحابها منذ سنوات الاحتلال الأولى، بدعوى عبور فدائيين كثر للمنطقة.

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