قائد ميداني في المناورات الايرانية: ما خفي أعظم!

العالم - خاص بالعالم

وأكد العميد قادر رحيم زاده في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية: نحن وافقنا علی تصوير بعض القدرات العسكرية التي تم استخدامها في مناورات المدافعون عن سماء الولاية وما لم يتم تصويره سوف نكشف عنه في أرض الميدان حينما تقتضي الضرورة مواجهة العدو.

وحذر الاعداء بأن لايفكروا بتاتاً بأي اعتداء ضد ايران لأن القوات الايرانية المسلحة علی أهبة الاستعداد لتوجيه صفعات قوية لكل من يعادي الجمهورية الاسلامية.

وأوضح ان مناورات المدافعين عن سماء الولاية انطلقت صباح اليوم بين قوات الجيش الايرانية وقوات حرس الثورة الاسلامية مبيناً ان المناورات شملت محاكاة لاستهداف طائرات مسيرة لعدو مفترض اعترضتها القوات الجوية الايرانية.

وأكد ان رادارات الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية رصدت الطائرات المسيرة للعدو المفترض ثم بعد اخطارها، تم استهدافها بالصواريخ.

وصرح العميد رحيم زاده ان الانسجام بين القيادة والتنفيذ كانت من أهم رسائل هذه المناورات ما يعني بأن كافة القوات المشاركة في هذه المناورات تخضع لقيادة موحدة وهي مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي.

وبيّن ان المناورات اثبتت استعداد القوات الايرانية علی مواجهة أي تهديد محتمل في أي نقطة من أراضي وأجواء البلاد.