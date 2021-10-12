جنود من المارينز الأمريكي ينتشرون في شوارع حضرموت

العالم- اليمن

وتظهر الصور المتداولة جنودا من قوات المارينز في شوراع مدينة غيل باوزير بحضرموت الساحل، رفقة مدرعات وكلاب بوليسية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات المارينز الأمريكي تمركزت في منطقة " سنتر مدينة الغيل " حول المشفى العام بالمدينة، موضحة أنها شرعت في تفتيش سيارات المواطنين.

ووفقا للمصادر فإن إنتشار جنود المارينز ، يأتي لتأمين زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية إلى المدينة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قامت بإنزال عسكري خلال الأشهر الماضية، في محافظة حضرموت بحجة بملاحقة خلايا إرهابية، تزامناً مع تعزيز تواجدها العسكري في محافظة المهرة.