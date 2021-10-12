عمران خان: الهند تحاول تغيير هوية كشمير على غرار ما تفعله 'إسرائيل' في فلسطين

العالم - باكستان

وبيّن خان لموقع Middle East Eye البريطاني أن الهند تحاول تغيير التوازن الديموغرافي لإقليم كشمير، تماماً كما تفعل الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتهم نظيره الهندي ناريندرا مودي بنسخ قواعد اللعبة الإسرائيلية من خلال السماح للمستوطنين بالحصول على أراضٍ في المنطقة المتنازَع عليها منذ عام 1947.

ووصف خان كشمير الخاضعة للإدارة الهندية بأنها سجن مفتوح، واتهم الهند بخرق اتفاقية جنيف من خلال تغيير الدستور الهندي لإنهاء الحكم الذاتي الكشميري.

وفي أغسطس/آب 2019 أرسل مودي عشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الولاية ذات الأغلبية المسلمة، وفرض حظر التجول وأعلن إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، التي ضمنت الحكم الذاتي لكشمير لأكثر من 70 عاماً.

يخشى عديد من الكشميريين أن تكون النية النهائية لحكومة مودي هي تغيير التركيبة السكانية للمنطقة جذرياً من خلال السماح للناس من خارج الولاية بشراء الأراضي.

وقال خان إن الهند لم تُتحدَّ بقوة أكبر على المسرح الدولي لأن حلفاءها الغربيين رأوها حصناً ضد الصين.

ورأى خان أن الهند استفادت من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والوحشي للأراضي الفلسطينية والإفلات من العقاب الذي تتمتع به "تل أبيب" نتيجة تحالفها مع الولايات المتحدة، وزادت قمعها للمعارضة في كشمير.

وتابع: "أياً كان ما تقوله الجمعية العامة للأمم المتحدة، فلديهم ثقة كاملة بالفيتو الذي تملكه الولايات المتحدة في مجلس الأمن، لذا فهم يفلتون من أي شيء".

وأردف: "الهند تشعر أنها تتمتع بحصانة لأنها تُستخدم حصناً ضد الصين".