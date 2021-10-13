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حريق ضخم في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بمصر

حريق ضخم في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بمصر
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

وقع حريق ضخم في قاعة المؤتمرات، المقرر أن تشهد افتتاح مهرجان الجونة غدا الخميس، وجرى الاستعانة بعربيات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، الذي ما يزال مشتعلا حتى الآن.

العالم - مصر

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيان لها، عن أنه تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، الذي شب قبل قليل، وجار حصر الخسائر. وتابعت في بيان لها وجهته للصحفيين وضيوف المهرجان.

وتابعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيانها الموجه للصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده عصر اليوم : "نؤكد على جميع السادة الزملاء أن المكان الذي سوف ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بمكان الحريق".

وكانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل. ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتحاول السيطرة على النيران.

وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد، وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف، وحتى الآن غير معروف حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المكان.

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