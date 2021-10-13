البحرين/الشيخ علي سلمان يوجّه رسالة لاية الله عيسى قاسم 

العالم- البحرين

وقال الشيخ سلمان في رسالته التي عنونها «جمع الله بكَ الشَملَ بِالخير»، «امضِ لما يرشدك الله به يدنا بيدك، فقد عرفناك عبدًا صالحًا وفقيهًا تقيًا ورعًا حكيمًا بصيرًا صبورًا صادقًا، عالمًا بأمور زمانك، لا تهجم عليك اللوابس، مطيعًا لأمر الله سبحانه وتعالى لا تأخذك في الله لومة لائم».

وأضاف «عرفناك قائدًا وطنيًا رحيمًا عطوفًا محبًا لوطنك، عاملًا بجدٍ ومثابرةٍ وإخلاصٍ طوال حياتك من أجل رفعة الوطن وتقدمه وخير جميع أبنائه، وكنت دومًا داعيًا للحق والعدل والإنصاف والمساواة، متمسكًا بالسلمية والحضارية»، واصفًا سماحته بصاحب قلبٍ ويدٍ مفتوحةٍ للحوار والتواصل من أجل المصلحة العامة وتطلعات الشعب النابعة من إنسانيته في المشاركة السياسية الحقيقية، عبر تمكين الشعب في إدارة شؤونه التشريعية والتنفيذية بنفسه، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة».

وختم الشيخ علي رسالته «رأيناك منار هدى، فتوكل على الله هاديًا مهديًا بمن أجابك، والله مسددك ومؤيدك لما فيه خير الناس في دينهم ودنياهم وصلاح أمرهم وصلاح أمر الشعب والوطن في حاضره ومستقبله إن شاء الله».