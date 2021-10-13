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بلينكن: أمريكا ستمضي قدما في خطتها لفتح قنصلية في القدس

بلينكن: أمريكا ستمضي قدما في خطتها لفتح قنصلية في القدس
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالعلاقات الدافئة بين الإحتلال الإسرائيلي والإمارات، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيريه الصهيوني يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد في واشنطن اليوم الأربعاء.

العالم- الأميركيتان

وجاء هذا المؤتمر الصحافي بعد اجتماع بين الأطراف الثلاثة تمت خلاله مناقشة قضايا الماء والطاقة، وفق الوزير الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تعتزم المضي قدما لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس في إطار "جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين"، بحسب قوله.

وأضاف في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية "سنمضي قدما في عملية فتح قنصلية في إطار تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين.. تعزيز الحريات والكرامة المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين أمر مهم بحد ذاته وأيضا خطوة نحو حل الدولتين" على حد تعبيره.

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