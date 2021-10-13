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واشنطن تعتزم بحث إمكانية نشر قوات أمريكية في أوزبكستان

واشنطن تعتزم بحث إمكانية نشر قوات أمريكية في أوزبكستان
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في البنتاغون والكونغرس الأمريكي بأن واشنطن تعتزم بحث إمكانية نشر قوات أمريكية في أوزبكستان لـ"مراقبة الوضع في أفغانستان ومحاربة الإرهاب" حسب تعبيرها.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأشارت مصادر مطلعة لـ "بوليتيكو" إلى أن وفدا، سيضم مسؤولين في البنتاغون، سيتوجه إلى أوزبكستان هذا الشهر لمناقشة التعاون الأمني.

وأضافت أنه على رأس جدول الأعمال إمكانية نشر قوات لمحاربة الإرهاب في أوزبكستان، ليكون بإمكان الجيش الأمريكي مراقبة الوضع في أفغانستان وضرب الأهداف في حال الضرورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا من 4 نواب جمهوريين زار أوزبكستان الأسبوع الماضي، وأن وفدا آخر برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الديمقراطي غريغوري ميكس عاد من أوزبكستان يوم الثلاثاء بعد زيارة منفصلة له.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صرحت بأنها ترغب في مناقشة انتشار قوات أمريكية على أراضي دول جوار أفغانستان في إطار جهود محاربة الإرهاب، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج على هذا الصعيد بعد.

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واشنطن تعتزم بحث إمكانية نشر قوات أمريكية في أوزبكستان

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