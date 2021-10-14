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شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على سوريا

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا عن اصابة عدد من جنود الجيش السوري نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي شنته طائرات إسرائيلية من جهة منطقة التنف جنوب شرق سوريا.

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم الزميل حسام زيدان بان طائرات الإحتلال استغلت الأجواء الاردنية واطلقت صواريخها بإتجاه جنوب غرب مدينة تدمر حيث تسبب بإصابة عدد من جنود الجيش السوري واستهداف بعض مواقع حلفاء سوريا بحسب بيان غرفة عمليات الحلفاء في تلك المنطقة.

وتابع مراسل العالم بان هذا العدوان هو العدوان الثاني الذي يستهدف منطقة ريف حمص الشرقي حيث شن الإحتلال الإسرائيلي عدوان آخر عن طريق قاعدة التنف استهدف محيط مطار T4 العسكري ادى الى اصابة عدد من جنود الجيش السوري واضرار مادية طفيفة في المكان.

وقال مراسل العالم نقلاً عن الجيش السوري بان الدفاعات الجوية السورية تصدت لهذا العدوان واسقط معظم صواريخ التي اطلقتها طائرات الإحتلال مضيفاً بان العدوان استهدف برج اتصالات في تلك المنطقة وبيان غرفة عمليات حلفاء سوريا يتحدث عن استهداف مراكز خدمات ومراكز تجمع للشباب في هذا العدوان.

وأوضح مراسل العالم بان بيان الذي اصدرته اليوم غرفة عمليات حلفاء سوريا يؤكد بان تواجد قوى الحليفة لسوريا هو تواجد مشروع بالتنسيق مع الدولة السورية ويواجه بشكل اساسي الإرهابيين وجماعة داعش الوهابية وهو في إطار مكافحة الإرهاب.

وأكد بيان غرفة عمليات حلفاء سوريا بان الرد سيكون قاسي على هذا العدوان وذرائع الكيان الصهيوني هي واهية والرد سيكون قاسي جدا بحسب هذا البيان.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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