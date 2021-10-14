شاهد آخر التطورات لأحداث الطيونة في بيروت اليوم

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة عما حدث في في منطقة الطيونة ببيروت أشار مراسلنا الى أن حدة اطلاق النار في المنطقة قد خفّت بشكل كبير، فمنذ 5 دقائق لم يتم سماع أي اطلاق نار من أي اتجاه.

وأضاف مراسلنا ان الجيش اللبناني ينتشر الآن بشكل كثيف جدا في منطقة مستدير طيونة التي تكشف المسار المؤدي الى طريق صيدا القديم الشارع الذي يفصل بين عين الرمانة والشياح.

واعتبر مراسلنا ان الأمور أصبحت واضحة تماما ونرى انتشار كثيف اعلامي وللجيش اللبناني وسيارات الاسعاف التي ترابط في هذه النقطة بالتحديد لبدء انطلاق عملية الانتشار التي يجب أن تسري بعد قليل اذا ما ذهبت الامور الى التهدئة وبالتالي الى قمع اي مخالفة من أي عنصر مسلح وخاصة من عناصر القوات اللبنانية الذين ما زالوا يتواجدون في بعض الابنية داخل منطقة عين الرمانة التي لم ينسحبوا منها تماما.





وكان قد أفاد مراسل قناة العالم في لبنان عن سقوط قتيل وثمانية جرحى باطلاق نار من مجهولين على محتجين ضد القاضي طارق بيطار في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل مراسلنا عن مصادر لبنانية بأن عناصر من الجيش اللبناني تنتشر في مكان اطلاق النار في الطيونة مشيراً الى أن اطلاق النار مستمر في الطيونة منذ اكثر من ساعة ومصدره مسلحون ينتشرون على سطوح الابنية.

وأكد مراسل العالم على سماع صوت انفجار قذيفة صاروخية والمنطقة تحولت الى ما هو اشبه بمنطقة اشتباكات مضيفاً بان إطلاق النار ياتي من منطقة الطيونة التي يسيطر عليها حزب القوات اللبنانية.

وتجمع عدد كبير من النقابيين والمحامين أمام قصر العدل اللبناني تنديداً بعمل القاضي بيطار، وأطلقت جهات مجهولة النار باتجاه التظاهرة والتجمع، وبدأت سيارات الاسعاف تهرع إلى منطقة الطيونة.

واتبع ذلك انتشار أمني كبير من قوى الامن الداخلي والفوج العسكري لقوة المغاوير في محيط قصر العدل، وقامت اسعافات جمعية الرسالة بنقل جريحًا أصيب بالرصاص.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات مكثفة الى المنطقة ويعمل على اخلاء مستديرة الطيونة من المتظاهرين.



وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن “الجيش حامي الوطن ليس شعاراً نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلّى اليوم في التصدي للأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة”.

وأعلن ميقاتي أن “الجيش ماض في اجراءاته الميدانية لمعالجة الاوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث واحالتهم على القضاء المختص”.

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