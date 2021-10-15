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رئيس مجلس النواب السويسري یعبر عن انبهاره بالاسواق الایرانیة

رئيس مجلس النواب السويسري یعبر عن انبهاره بالاسواق الایرانیة
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

اشاد رئيس المجلس الوطني السويسري، اندرياس ايبي، بجمال الاسواق الایرانیة خلال زيارته لمدينة يزد (وسط).

العالم - ايران

وقال "انداراس ايبي" امس الخميس في لقاء مع محافظ يزد مهران فاطمي: ان يزد مدینة جمیلة واننی ظننت انها منطقة جافة وصحراوية قبل أن أسافر إلى المدینة لکني التقيت باهالي المدینة فوجدتهم انهم طيبون ومهتمون وجادون في العمل .

وتابع : "ان الآراء السياسية المختلفة تسبب في ظهور بعض الخلافات والعقبات التي تؤدي الی انفصال الدول عن بعضها البعض، ويمكن حل جميع المشاكل بتغيير هذه الآراء".

وقال ان الاسواق الایرانیة مليئة بالجمال مضیفا ان كل من يزور الاسواق يأتي مستمتعا بما يشاهده هناك، أنا مزارع ومستثمر وسياسي وادرکت ان الأسواق مثيرة للاهتمام وجميلة للغاية.

واعلن عن استعداد بلاده لأي تبادل مع محافظة یزد ردا على طلب محافظ المدینة للتبادل العلمي مع إحدى مدن سويسرا.

وردا على طلب آخر من المحافظ لتقديم الدعم الدولي للاجئين الأفغان الذين يعيشون ويعملون في يزد بسبب ظروف بلادهم، قال: "نحن نولي اهتماما للأحداث في أفغانستان، و حاولنا قبول النازحین.مؤکدا استعداد بلاده لدعم اللاجئین الافغان.

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