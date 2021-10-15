كيان الاحتلال يستعد لاجراء مناورات بمشاركة عدة دول

العالم-فلسطين

وأضاف، أن المنطقة الجنوبية ستشهد نشاطاً جوياً مكثفاً للطائرات الحربية، انطلاقاً من قاعدة (عوفدا) الجوية بالقرب من إيلات، مشيراً إلى أن المناورة ستشارك فيها أحدث الطائرات الحربية , حسبما نقل موقع دنيا الوطن.



وستمتد مناورة (العلم الأزرق)، التي تشارك فيها عدة دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان، من 17 تشرين أول/ أكتوبر وحتى نهاية الشهر الحالي.

وقد أعلن جيش الاحتلال، أن الطائرات المشاركة في المناورة، هبطت في إسرائيل بإطار استعداداتها للتدريبات. مضيفا أن القوات الجوية المشاركة ستتدرب على سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك التعامل مع التهديدات الجوية وأرض- جو، والطيران على طريق غير مألوف، وغيرها.



وأعلن عن مناورة (العلم الأزرق) للمرة الأولى عام 2013، بواقع مرة كل عامين، بمشاركة قوات جوية دولية، وتعتبر هذه المرة الخامسة التي ينظم فيها الاحتلال الصهيوني المناورة منذ الإعلان عنها.

من جانبه، قال عميكام نوركين، قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال: نعيش في بيئة شديدة التعقيد تتزايد فيها التهديدات حسب تعبيره.

مشيرا إجراء المناورة الدولية (العلم الأزرق) في هذه الظروف مع استمرار النشاط العسكري العلني والسري على كافة الجبهات له أهمية استراتيجية قصوى.