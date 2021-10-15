شاهد..عشرات الشهداء والجرحى بتفجير في قندهار

العالم - خاص بالعالم

عشرات الشهداء والجرحى في ثاني انفجار يستهدف الطائفة الشيعية في افغانستان للاسبوع الثاني على التوالي، لكن هذه المرة وقع في مدينة قندهار جنوبي البلاد، حيث استهدف مسجدا أثناء أداء صلاة الجمعة وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية انه قد سمع ثلاثة انفجارات هزت المكان أحدها وقع عند المدخل الرئيسي للمسجد والاخر جنوبا والثالث في المكان المخصص للوضوء.

واوضحت ان قوات امنية وصلت الى مكان الانفجار لتحديد طبيعة الحادث والوقوف على التداعيات.



المسجد الذي وقع فيه الانفجار هو أكبر مسجد للطائفة الشيعية في قندهار، كما أنه التفجير الأول الذي يحدث في هذه المدينة التي تعد معقل لحركة طالبان.

المشاهد التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت جثث لعشرات الشهداء والجرحى الذين يتلقون الاسعافات الاولية في موقع الهجوم.

فيما تجمهر الاهالي في محيط المسجد لمعرفة مصير ذويهم، لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير اخر.



هذا التفجير اتى بعد اسبوع على تفجير تبنته جماعة داعش الوهابية مسجدا للطائفة الشيعية ايضا، في مدينة خان اباد بولاية قندوز شمال شرقي افغانستان. واسفر الهجوم عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنت جماعة داعش الوهابية معظمها.

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان أنها دهمت مخبأ لداعش وقتلت واعتقلت عددا منهم.

وبحسب مراقبين فان ارهابيي داعش الوهابية يحاولون عبر هذه التفجيرات والهجمات اشعال حرب طائفية بين ابناء الشعب الافغاني وجر البلاد الى اقتتال داخلي.

واشار المراقبون الى ان الوقائع على الارض تؤكد ان الطريق نحو الاستقرار في افغانستان لايزال طويلا.

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