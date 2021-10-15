روسيا تربط التدريبات مع أوزبكستان وطاجيكستان بالوضع في أفغانستان

العالم- روسيا

وخلال ندوة علمية وصف ألكسندر ستيرنيك، مدير القسم الثالث المعني بشؤون رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، التدريبات التي أجرتها الدول الثلاث مؤخرا بأنها كانت "ناجحة بما فيه الكفاية من ناحية تأثيرها على قوى راديكالية محتملة تنشط على حدود آسيا الوسطى".

وأضاف: "ستستمر هذه المناورات المشتركة ما دام الوضع المقبل في البلد المجاور (أفغانستان) يتطلب ذلك"، مشيرا إلى أن الأهم الآن بالنسبة لروسيا وجيران أفغانستان "منع الفوضى وفراغ السلطة (في كابل)، مما قد يقود إلى انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية".