حزب الله يدين بشدة المجزرة في قندهار جنوب أفغانستان

العالم ـ لبنان

وقال حزب الله في بيان له الجمعة إن “استمرار هذه المنظمة المجرمة بممارسة عمليات القتل الذريع ضد الأبرياء والعزل واختيارها بيوت الله خاصة لتحويل أجساد عباده أشلاء باتت تستدعي تحركا واسعا وسريعا على امتداد الأمة الإسلامية لمواجهة هذا الفكر الضال والمنحرف وتلقي مسؤولية خاصة على السلطات الأفغانية المسلمة لملاحقة هؤلاء القتلة وإنزال القصاص العادل بهم والقيام بخطوات استباقية تمنعهم من تنفيذ جرائم جديدة”.

ودعا حزب الله “السلطات الأفغانية إلى ضرورة تأمين الحماية اللازمة للمصلين، إذ لا يجوز ترك بيوت الله وعباده المستضعفين هدفاً سهلاً تنهشه الذئاب البشرية التي خلفتها الولايات المتحدة الأميركية وراءها، لزرع الخراب والدمار في هذه البلاد انتقاماً لفشلها واخفاقها بعد احتلالها الطويل”.

وعبر حزب الله “عن عميق حزنه وأسفه للدماء الطاهرة التي سالت يسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ الشعب الأفغاني المؤمن من كل سوء”.