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إشعال النار بموقع لجيش الاحتلال في العيسوية ومواجهات بالقدس

إشعال النار بموقع لجيش الاحتلال في العيسوية ومواجهات بالقدس
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت -مساء الجمعة- مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان مقدسيين في مناطق متفرقة بمدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن شبانًا أشعلوا النار في موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال ببلدة العيسوية في القدس.

وأوضحت المصادر أن اشتعال النيران بالقرب من معسكر للاحتلال في أطراف قرية العيسوية جاء بفعل زجاجات حارقة ألقاها الشبان على الموقع.

وفي سياق متصل، أشعل شبانٌ النيرانَ في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان.

وقالت: إن قوات الاحتلال فتشت الشبان عند باب العامود في القدس وسط انتشار قوات الخيالة.

واعتقل الاحتلال شاباً قرب شارع صلاح الدين بالقدس بعد الاعتداء عليه بالضرب بوحشية، وأغلقت لاحقا الشارع، ومنعت تجول المواطنين.

وأخلت قوات الاحتلال منطقة باب العامود من الشبان المقدسيين، وفي الوقت الذي تلاحق فيه الشبان وتعتقلهم أمّنت الحماية للمستوطنين في المنطقة.

يأتي ذلك استمرارًا لعمليات قمع متواصلة تقوم بها قوات الاحتلال منذ أسبوع بحق المقدسيين في ساحة باب العامود، في إطار عمليات التهويد الممنهج للساحة، من أجل تسهيل حركة المستوطنين وإقامة الاحتفالات التهويدية فيها.

وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في منطقة باب العامود في الأيام الأخيرة، تزامنا مع أعمال الحفر التي تشهدها المقبرة اليوسفية وارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وشهد أيلول/سبتمبر الماضي ارتفاعا كبيرا في جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكا خلال أيلول/سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40% عن أيلول من العام المنصرم 2020م.

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إشعال النار بموقع لجيش الاحتلال في العيسوية ومواجهات بالقدس

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