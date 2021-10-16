السيد نصرالله يستقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت

العالم - لبنان

وأفاد موقع العلاقات الإعلامية لحزب الله بأن اللقاء تم بحضور عدد من مسؤولي حزب الله حيث جرى التباحث في آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وكذلك جرى التشاور حول آخر البرامج والأنشطة التي سيقوم بها المجمَع العالمي لأهل البيت عليهم السلام في المرحلة المقبلة.

وستكون للسيد حسن نصرالله كلمة يوم الإثنين الساعة الثامنة والنصف بتوقيت لبنان، حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد.

وكان السيد نصر الله قد وعد في آخر كلمة بأنه سيتحدث بشكل مباشر بمناسبة المولد النبوي الشريف، إلا أن الأحداث التي وقعت أمس الأول الخميس في بيروت اقتضت القاء السيد كلمة.