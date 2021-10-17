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واشنطن ترحب بخارطة طريق حمدوك في السودان

واشنطن ترحب بخارطة طريق حمدوك في السودان
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، ترحيب بلاده بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لـ"حماية التحول الديمقراطي في بلاده".

العالم - الامريكيتان

وأضاف بلينكن في تغريدة أن الولايات المتحدة "تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري".

وكان حمدوك أعلن يوم الجمعة أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجه الخلافات.

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