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'اسرائيل' تغزو الامارات بغطاء سياحي

'اسرائيل' تغزو الامارات بغطاء سياحي
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال "وزير السياحة" في حكومة الكيان الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف الذي يزور الامارات للمشاركة في معرض “إكسبو 2020 دبي"، إن ربع مليون مستوطن زاروا الامارات.

العالم - الاحتلال

وأوضح رازفوزوف، إنه "رغم القيود والتباطؤ الناتجين عن جائحة كورونا إلا أن التبادل السياحي بين البلدين شهد زخما كبيرا؛ حيث زار الإمارات خلال هذه الفترة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، وسيحقق التعاون في هذا المجال مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا حرص كيانه على تنمية الشراكة مع الإمارات.

وكان الباحث الاسلامي الكويتي عبد الله النفيسي قد حذر الامارات من تكرار تجربة سنغافورة، وفيما اشار الى ظروف انفصال سنغافورة عن ماليزيا، لفت الى أن البداية كانت من تدفق الأجانب على سنغافورة، وشيئا فشيئا زاد عدد الأجانب عن عدد السكان الاصليين، وبعد أن طالبوا بالسماح لتأدية شعائرهم، ثم طالبوا باجراء استفتاء على الانفصال فانفصلت عن ماليزيا عام 1965، وبعد ان كانت منطقة اسلامية تحولت الى دولة مسيحية.

الملفت ان الامارات بدأت في الاونة الأخيرة بتنفيذ قرارات تسهيل الهجرة اليها وتمنح جنسيتها لبعض المهاجرين الذين تنطبق عليهم الشروط.

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