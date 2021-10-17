شاهد.. هل تشهد لبنان اندلاع حرباً اهلية؟

العالم - خاص العالم

واستبعد عوض خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية ذهاب لبنان نحو حرب أهلية معتبراً ان الظروف الإقليمية والدولية والمحلية لا تسمح ذلك.

ورفض عوض ان تكون للمسيحيين علاقة بأهداف حزب القوات من افتعال كمين الطيونة، مؤكداً أنهم ليسوا بهذا الصدد وان الحرب الاهلية ليست في مصلحتهم.

وأوضح عوض أن هناك تفكير خاطئ لدى بعض مناصري الأحزاب حول العودة الى ظروف السبعينات، بينما يعيش لبنان اليوم ظروفاً مختلفة؛ ناهيك عن عدم توفر أمران لإندلاع الحرب الأهلية حيث السبب الأول هو عدم وجود قضية تندلع الحرب عليها والسبب الثاني هو عدم وجود رغبة لدى الطرف الثاني في الذهاب الى الحرب الأهلية وأن هذا الطرف لن يستخدم سلاحه في الحرب الأهلية.

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