لجين الهذلول تعليقا على سجون المباحث: اخترت الصمت!

العالم - السعودية

الهذلول، وفي تعليق على تقرير لقناة "الشرق" الممولة سعوديا، يتناول جوانب إيجابية في سجون المباحث التابعة لرئاسة أمن الدولة، قالت: "لدي الكثير لأشاركه، لكني اخترت الصمت الآن".

وجاء تعليق الهذلول أسفل سلسلة تغريدات للناشطة المعارضة "هالة الدوسري"، انتقدت فيه تقرير القناة الذي صوّر شركة يعمل بها نحو 300 موقوف لدى أمن الدولة، في 12 مجالا مختلفا.

وزعم التقرير أن الشركة، التي تحمل اسم "باور"، هي من أكثر شركات المملكة ربحية، وتعمل في مجالات الصناعة والزراعة وغير ذلك.

ولاقى تقرير القناة انتقادات حادة، إذ اتهمها ناشطون بمحاولة ممارسة التضليل عن واقع السجون السيئ.

وأوضح ناشطون أن تقرير القناة يأتي كمحاولة للتغطية على خبر وفاة الداعية موسى القرني، بعد اعتقال دام نحو 15 سنة.

وأفرجت السعودية عن "لجين الهذلول"، المحكومة بالسجن 5 سنوات، وذلك تفعيلا لبند وقف تنفيذ السجن سنتين وعدة شهور.